L’avviso di Amap, la situazione si regolarizzerà in 48 ore

L’impianto idrico Sollevamento Colubrina che si trova nell’omonima contrada di Torretta, in provincia di Palermo, è guasto e l’Amap ha attivato un servizio di distribuzione ed erogazione dell’acqua d’emergenza. Stesso discorso anche per l’impianto di Pozzo Sofia a Carini.

A Torretta possibili disagi in alcune zone

Tuttavia, questo non esclude il possibile insorgere di disservizi alle utenze in Contrada Colubrina e nelle vie Aldo Moro, Impastato, Buttitta, Verga, Quasimodo, Foscolo e Leopardi.

Lo rende noto la stessa Amap che ha già avviato le attività di verifica propedeutiche alla definizione dell’intervento di manutenzione finalizzato alla riparazione del guasto all’impianto Sollevamento Colubrina.

La completa erogazione idrica alle utenze è prevista venga ripristinata a conclusione dell’intervento di riparazione e si regolarizzerà nelle 48 ore successive.

Per qualsiasi informazione e/o aggiornamento consultare il sito www.amapspa.it ovvero telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-050911.

Guasto anche a pozzo Sofia a Carini, disservizi

L’Amap informa che, a seguito di un guasto all’impianto idrico Pozzo Sofia e della consequenziale riduzione della disponibilità di risorsa idrica all’omonimo serbatoio, si stanno verificando disservizi nell’erogazione idrica, delle utenze del Distretto “Via Piemonte”: Via Piemonte, Via Lazio, Via Campania, Via Umbria, Via Pascoli, Via Rossini, Via Petrarca, Via Pirandello, Via Adige, C.so Italia, Via Don L. Sturzo, Via Sant’Anna (parte alta) e viabilità limitrofa; Distretto “Corso Italia”: Corso Italia, Via Campo sportivo, Contrada Agliastrelli, Via Leopardi, Via Sicilia, Via Lucania, Via Messina, Via Potenza e viabilità limitrofa.

Avviate le verifiche per l’intervento

L’azienda ha già avviato le attività di verifica propedeutiche alla definizione dell’intervento di manutenzione, finalizzato alla riparazione del guasto all’impianto Pozzo Sofia.

Per limitare i disservizi – nelle more che venga eseguito l’intervento di riparazione dell’impianto “Pozzo Sofia” – sarà attuato, nei rispettivi turni di erogazione, un piano di distribuzione di tipo straordinario.

La normale erogazione idrica alle utenze è prevista venga ripristinata a conclusione dei suddetto intervento di riparazione e si regolarizzerà nelle 48 ore successive.