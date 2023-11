L'evento si tiene il 17 novembre a Messina, Ragusa e Trapani

Saranno oltre 700 gli studenti, provenienti da 8 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado delle province di Messina, Ragusa e Trapani, che venerdì 17 novembre parteciperanno al Pmi day targato Sicindustria.

Giunta alla 14esima edizione, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, organizzata da Piccola Industria Confindustria, mira ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, consentendo agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l’esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno di chi ne fa parte.

Libertà protagonista di questa edizione

Il tema di questa edizione è la Libertà. Libertà quale valore fondante di una società. Libertà come diritto da difendere, da garantire e da rispettare. Libertà come responsabilità verso gli altri e verso il bene comune. Libertà come leva per la ricerca, l’innovazione e la crescita economica.

Libertà intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, mantenendo la propria unicità e di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione. L’impresa è pronta ad accoglierli moltiplicando il valore della libertà che dev’essere considerato uno spazio che si conquista ma si può e si deve ampliare in un contesto di regole, anch’esse parte della cultura d’impresa.

Franchina, “Dobbiamo impegnarci per offrire loro più possibilità”

“I giovani – commenta il presidente della Piccola Industria di Sicindustria, Roberto Franchina – rappresentano la risorsa più preziosa che abbiamo per costruire il futuro della nostra regione. È per questo che dobbiamo impegnarci al fine di offrire loro opportunità concrete, stimolandone la creatività e l’ambizione imprenditoriale. Quest’anno il pmi day è dedicato alla libertà e credo che questo sia davvero l’auspicio più importante: garantire ai nostri giovani la libertà di scegliere il proprio futuro e alle imprese quella necessaria per adattarsi, innovare e crescere. E questa libertà dovrà sempre essere bilanciata con una responsabilità etica, affinché le azioni contribuiscano al benessere della società nel suo complesso”.

L’iniziativa ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.