le richieste all'assessore falcone

Le Associazioni siciliane delle imprese di noleggio autovetture con conducente (NCC), Federnoleggio-Confesercenti, Cna Fita Ncc Auto, Anitrav, Asincc, riunite in Coordinamento Permanente, rivolgono un pressante appello all’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, on. Marco Falcone, ad essere conseguente rispetto agli annunci degli ultimi mesi e a quanto concordato nel corso dell’incontro avvenuto lo scorso 9 febbraio a Catania.

In particolare, le Associazioni chiedono “che venga ricostituita ed immediatamente convocata la Commissione Consultiva Regionale in materia di autoservizi pubblici non di linea, prevista dalla legge 21/1992 (art.4, comma 4). In quella sede va chiarita infatti, senza alcun indugio, l’applicabilità o meno in Sicilia delle nuove norme di cui alla legge n.12/2019 (art.10 bis); va definita inoltre l’uniformità dell’attuazione delle norme in tutto il territorio regionale; va insediato infine un tavolo regionale di confronto anche con le Forze dell’Ordine preposte ai controlli su strada”.

Le associazioni proclamano sin da subito lo stato di agitazione della categoria, “in attesa che nel più breve tempo possibile sia emanato il Decreto di ricostituzione della Consulta. Nel caso in cui ciò non avvenga con la dovuta urgenza, le Associazioni si riservano di adottare le azioni di lotta ritenute più opportune”.