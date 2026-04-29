Il dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei progetti presentati dagli enti locali che hanno partecipato al bando “Sicilia che Piace”, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro destinato alla promozione del territorio e delle eccellenze siciliane. Su 211 progetti presentati sono 97 quelli ritenuti finanziabili, 87 sono quelli ammissibili, mentre 27 sono stati esclusi o ritenuti non finanziabili.

«Con questo intervento continuiamo a sostenere i territori e le loro eccellenze – afferma l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo – parliamo di risorse importanti che consentono ai Comuni di investire nella promozione, nell’organizzazione di eventi e nella valorizzazione dell’identità siciliana, con ricadute dirette sul turismo e sull’economia dei territori».

Dopo la pubblicazione della graduatoria, si apre la fase delle verifiche e delle eventuali osservazioni. Solo al termine di questo iter si arriverà a una graduatoria definitiva e all’assegnazione delle risorse, con l’obiettivo di accelerare le procedure e consentire agli enti locali di avviare quanto prima le attività finanziate.

L’avviso con la graduatoria è consultabile sui canali ufficiali della Regione siciliana