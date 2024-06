“La periodica verifica sugli equilibri di bilancio, ha evidenziato un significativo incremento degli incassi delle entrate tributarie relative all’IMU, pari a circa 2,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente”. Lo dichiara l’Assessore al Bilancio del Comune di Palermo, Brigida Alaimo.

“Questo risultato è la testimonianza dell’efficacia della lotta capillare all’evasione fiscale messa in atto dall’amministrazione comunale e brillantemente condotta dall’area delle entrate – prosegue Alaimo -. Un ruolo determinante, prosegue l’assessore, è stato svolto dal potenziamento dell’Ufficio Entrate e Tributi del Comune di Palermo, reso possibile grazie a investimenti mirati sulle risorse umane, mediante nuove assunzioni e stabilizzazioni del personale, ottenute dalla sinergia col Governo nazionale”.

“L’incremento degli incassi dell’IMU rappresenta un traguardo importante per i conti della città di Palermo. La lotta all’evasione fiscale è una priorità per questa amministrazione, e i risultati ottenuti dimostrano che gli sforzi intrapresi stanno dando i frutti sperati. Il potenziamento dell’Ufficio Tributi, attraverso un’attenta politica di assunzioni mirate, auspichiamo possa proseguire, anche alla luce dei buoni risultati raggiunti”, conclude Alaimo.

Il Comune di Palermo pronto ad applicare l’ Imu a circa un migliaio di aree edificabili. La Giunta comunale ha approvato la “Relazione di valutazione”, con le relative tabelle allegate, in cui sono esplicitati i valori medi di riferimento delle aree cittadine edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta. Il provvedimento, finalizzato alla valutazione sommaria di un possibile gettito per l’Amministrazione comunale discendente dall’applicazione dell’Imu, con la determinazione del valore dell’area fabbricabile, è previsto dal Piano di riequilibrio ed è il frutto delle attività poste in essere rispettivamente dall’area Urbanistica, della Rigenerazione urbana e della Mobilità e del Centro Storico, e dall’area delle Entrate locali e dei Tributi locali, con la collaborazione dell’area del Patrimonio e della Commissione Tecnica di Valutazione.