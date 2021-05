Multati dai carabinieri della stazione

I carabinieri ieri hanno sospeso i festeggiamenti di un compleanno in un agriturismo a Santa Flavia (Pa).

Nel locale in via Mondello sono stati trovati 45 persone: 28 adulti e 17 minori. Tutto senza il rispetto delle misure previste nella zona arancione.

I festeggiamenti sono stai interrotti e per gli adulti presenti sono scattate le multe. Per il locale è stata disposta la chiusura temporanea come imposto dalle norme.