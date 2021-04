Casi di Covid19 in crescita Noto

Il sindaco punta l’indice contro le feste

Lo spettro della zona rossa

Sono in aumento i contagi da Covid19 a Noto ed il sindaco, Corrado Bonfanti, ha puntato l’indice contro alcune feste che si sono tenute in casa.

“Troppe feste”

“Siamo arrivati a 45 positivi – ha detto il sindaco nel corso di un video messaggio – perché si sono consumate feste tra bambini ed organizzate attività ricreative. In questo modo il rischio della zona rossa è piuttosto elevato e non possiamo permetterci ulteriori restrizioni. Siamo stati bravi a mantenere i contagi bassi ma adesso mi raccontano di comportamenti irresponsabili. Altro che riaperture, di questo passo ci avviamo verso la chiusura”.

Buscemi e Priolo

Proprio ieri, due Comuni del Siracusano, Buscemi e Priolo, sono usciti dalla zona rossa. “Naturalmente uscire dalla zona rossa non significa liberi tutti, in quanto i contagi sia a livello nazionale che regionale sono ancora alti e la nostra Regione rientra tra le zone arancioni. Vi invito, pertanto, ancora una volta al senso di responsabilità, che avete dimostrato sino ad oggi, e al rispetto delle regole previste per la zona di appartenenza” dice il sindaco di Buscemi, Rossella La Pira, che, nelle ore successive, alla chiusura aveva parlato di provvedimento assurdo.

Covid19 in Sicilia

Sono 1505 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.1820 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 4,7% come ieri. La regione oggi è quinta per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 258 ma stavolta non si riferiscono alle ultime 24 ore anche se portano ugualmente il totale a 5.015 Il numero degli attuali positivi è di 21.752 con 4475 casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono 6022.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.317, 30 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 168, 4 in più rispetto sempre a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 471 nuovi casi, Catania 238, Agrigento 181, Trapani 135, Messina 128, Caltanissetta 110, Siracusa 110, Ragusa 84, Enna 48.