I carabinieri hanno arrestato N.T., 55 anni, allevatore di Mezzojuso (Pa) accusato di detenzione di arma clandestina e munizionamento.

Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo in contrada Perciata, i militari hanno trovato un revolver Smith & Wesson calibro 44, con matricola abrasa e 4 munizioni.

L’uomo, su disposizione del pm di turno della Procura di Termini Imerese, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’arma e il munizionamento, sono stati sequestrati e verranno inviati al reparto investigazioni scientifiche di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se siano stati utilizzati in azioni delittuose.