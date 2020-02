Indagini dei militari della compagnia di Partinico

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato Giuseppe La Nave, 45 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel corso della perquisizione in casa del disoccupato a Balestrate (Pa) in contrada Piano Tresca, con l’ausilio dei cani antidroga, i militari della compagnia di Partinico hanno trovato 2 chili e mezzo di marijuana in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e altro materiale necessario al confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente recuperata nel corso dell’operazione antidroga ed il materiale vario sono stati sottoposti a sequestro in attesa delle analisi qualitative e quantitative a cura del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, pertanto l’uomo è stato rimesso in libertà.