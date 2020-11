Sarà un concerto commemorativo

Sarà trasmesso in streaming il concerto finale del festival internazionale Bellini Renaissance. Non più dal vivo al Teatro Massimo Bellini di Catania a seguito del nuovo Dcpm, l’OSS si esibirà ugualmente (senza pubblico) al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo e il concerto verrà trasmesso in streaming martedì 3 novembre alle 20.30 attraverso le piattaforme web della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana: SinfonicaTv e YouTube . Il concerto rientra nelle attività sostenute dall’Assessorato Regionale al Turismo.

“Le avversità contingenti non ci abbattono e grazie ai mezzi tecnologici di cui disponiamo e alle competenze artistiche e non solo che abbiamo all’interno della nostra realtà siamo contenti di avere trovato questa soluzione per garantire al nostro pubblico la visione del concerto che chiude un festival importante ed al quale partecipiamo con grande orgoglio. – commenta il sovrintendente della FOSS, Antonio Marcellino – Il progetto prevede la prima esecuzione in edizione critica delle sinfonie giovanili di Vincenzo Bellini: vero fiore all’occhiello per la FOSS sempre attenta agli aspetti musicali e musicologici. Si tratta di un progetto frutto della collaborazione con il Centro Studi Belliniani, la Fondazione Bellini, Casa Ricordi e il Teatro Massimo Bellini di Catania”.

Sarà un concerto commemorativo nel giorno della nascita del compositore catanese: le due Sinfonie in re maggiore e in mi bemolle maggiore – Capriccio ossia Sinfonia per studio in do minore e le sinfonie delle opere Adelson e Salvini – I Capuleti e i Montecchi – Il Pirata – Norma di Bellini; la sinfonia dal Don Pasquale di Donizetti; le sinfonie da Semiramide e L’italiana in Algeri di Rossini.

L’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà diretta dal maestro Francesco Ommassini. Nato a Venezia, Ommassini ha studiato violino e composizione nella sua città diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Dal suo debutto nel 2012 al teatro di Ferrara con Rigoletto la sua carriera lo ha portato ad esibirsi sia in campo lirico che sinfonico in importanti teatri e festivals (Teatro San Carlo di Napoli , Teatro la Fenice di Venezia , Teatro Filarmonico di Verona , Teatro Lirico di Cagliari , Teatro Bellini di Catania , Teatro Abbado di Ferrara , Teatro Comunale di Treviso, Teatro Alighieri di Ravenna , Teatro di Bergamo , Brescia , Como , Pavia , Cremona per Operalombardia). Dal 2014 è Direttore musicale dell’Orchestra Regionale del Veneto Filarmonia Veneta.