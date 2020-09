appuntamenti musicali all'aria aperta nei luoghi più belli di palermo

Prosegue la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana: cinque le date da qui alla fine di settembre per sette concerti all’aria aperta nei luoghi più belli di Palermo.

“Siamo contenti di questo settembre musicale, – commenta il sovrintendente della FOSS, Antonio Marcellino – completamento della stagione estiva della nostra orchestra. Una stagione che, malgrado la fase storica difficile generata dalla pandemia, è stata vivace e piena di appuntamenti in tutta la Sicilia. Ottobre si aprirà con la partecipazione a Taobuk e la Settimana di Musica Sacra di Monreale per procedere con la nuova stagione 2020/2021 dell’OSS. Si va avanti con entusiasmo e determinazione, la risposta del pubblico è gratificante e incoraggiante“.

Musiche di Smetana (La Moldava) e Beethoven (Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”) domani, sabato 19, in piazza Ruggero Settimo alle ore 21. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Nicola Marasco.

Domenica 20, alle ore 18.30, appuntamento all’Orto Botanico con il Trio di fiati dell’OSS: Gabriel Palmeri oboe, Alessandro Cirrito clarinetto, Laura Costa fagotto. Le musiche saranno quelle di Mozart (Divertimento KV 439b n°3), di Beethoven (Trio in do maggiore op.87 – Variazioni su “Là ci darem la mano” dal “Don Giovanni” di Mozart) e di Bellini (“Ah non credea mirarti” dalla “Sonnambula”-“Casta Diva” dalla “Norma”).

Seguiranno poi quattro giorni di fila dedicati alla musica.

Giovedì 24 al Teatro di Verdura (ore 21) per un concerto di beneficenza in collaborazione con il Lions Club di Sicilia. I fondi raccolti verranno impiegati nella costruzione di un dormitorio e di un refettorio con cucina per ospitare le alunne del Liceo Marie Reine di Kutu, distretto di Maindomb, provincia di Bandundu, Repubblica Democratica del Congo. Musiche di Beethoven (Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92) e di Verdi (Vespri Siciliani, Sinfonia), alla direzione d’orchestra il maestro Salvatore Percacciolo. L’ingresso è gratuito ad inviti e gestito da Lions Club (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/beethoven-verdi).

Venerdì 25 doppio appuntamento:

alle ore 20.30 al Chiostro del Giardino dei Giusti dove si esibirà il Quartetto Euterpe (Salvatore Tuzzolino, Ivana Sparacio violini; Giancarlo Tuzzolino violoncello; Riccardo Scilipoti clavicembalo) con le musiche di Vivaldi (Sonate da camera a 3 op.1 – sonate n.1,6,8,11-). Ingresso gratuito fino ad esaurimento di 100 posti (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/vivaldi).

Alle ore 21 alla Chiesa dello Spasimo con I Fiati dell’OSS (Gabriele Palmeri, Maria Grazia D’Alessio oboi; Angelo Cino, Alessandro Cirrito clarinetti; Luciano L’Abbate, Rino Baglio, Gioacchino La Barbera corni; Laura Costa, Giuseppe Barberi fagotti; Enrico Corli violoncello; Damiano D’Amico contrabbasso); musiche di Mozart (Serenata in mi bemolle maggiore KV 375) e Dvorak (Serenata in re minore per fiati, violoncello e contrabbasso op.44).

Sabato 26 alle ore 21 si torna in piazza Ruggero Settimo con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal maestro Salvatore Percacciolo, al corno inglese Maria Grazia D’Alessio. Musiche di Beethoven (Egmont), Jacob (Rapsodia per Corno inglese e orchestra d’archi) e Dvorak (Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo”).

Ultimo concerto di settembre domenica 27 alle ore 18.30 al Complesso di Sant’Antonino. Musiche di Rota, Morricone e Williams eseguite dal Quintetto di ottoni dell’OSS: Rino Baglio corno, Salvatore Magazzù, Giovanni Guttilla trombe, Giuseppe Bonanno, Calogero Ottaviano tromboni.