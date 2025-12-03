Nell’ambito della mostra “Artista eroe, il Potere” del maestro Momò Calascibetta e della fotografa Eleonora Orlando, domani 4 dicembre la galleria In Via Cluverio, Officina ospita in residenza una nuova artista internazionale: N’Dorah e le sue opere, dedicate all’universo femminile.

Classe 1968 di origini camerunensi anche se cresciuta in Francia, l’artista è arrivata ieri a Palermo per allestire la mostra e sarà presente al vernissage in programma domani a partire dalle 19:00. Le opere resteranno in mostra fino al 20 dicembre, data di chiusura di “Artista eroe il Potere”.

“Sono fiera di ospitare N’Dorah per entrare nella conversazione ARTISTA EROE, IL POTERE tra Momò Calascibetta ed Eleonora Orlando. Con lei la nozione di potere creativo si sposta, evolve all’interno della mostra”, dice Josephine Flasseur, fondatrice e curatrice della galleria. E aggiunge: “La sua è un’arte iper-consapevole delle stratificazioni culturali che l’hanno formata e che rivendica questa mescolanza. Un’arte politica, attraverso sculture-pamphlet che si impongono come professione di fede. Un’artista che interroga i valori della cultura camerunense nei confronti delle donne. Allo stesso modo, esse ricordano alla nostra società capitalista post-colonialista la necessità di cambiare e di aprirsi ad altri codici estetici, lontani dall’uniformazione che ci viene imposta”.

Veterana della scena creativa parigina, N’Dorah realizza oggetti a grandezza naturale, mimetici ed eloquenti, utilizzando capelli umani e artificiali. Opere che ha esposto anche alla Biennale di Venezia. Per 30 anni ha portato avanti la sua carriera artistica rimanendo nell’ombra. Fotografa affermata e consulente in identità visiva, ha lavorato in tutti i settori legati all’immagine per celebrità e grandi maison (musica, moda, bellezza), così come per film, video musicali, nell’industria museale e all’opera come scenografa e curatrice di mostre. Tutti questi elementi contribuiscono oggi alla sua pratica artistica, che condivide finalmente sulle diverse scene internazionali. Vive attualmente tra Parigi e Venezia.





Luogo: Galleria In Via Cluverio, Officina, Via Cluverio , 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 19:00

Artista: N’Donah

Prezzo: 0.00

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562074739082

