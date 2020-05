Bloccato dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi

I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi hanno arrestato Giuseppe Fanara, 25 anni, di San Biagio Platani (Ag) con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato a bordo di un autobus di linea da Palermo diretto ad Agrigento. I militari, nel corso di un controllo del territorio, in via Autonomia di Lercara Friddi, hanno controllato i passeggeri del pullman. Fanara non ha fornito una motivazione valida che potesse giustificare il suo viaggio a Palermo.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 100 grammi tra marijuana e hashish e una confezione contenente circa 100 ml di metadone.

L’autorità giudiziaria nel convalidare l’arresto ha disposto per il 25enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.