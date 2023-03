Sorge in un terreno confiscato alla mafia

Il prossimo 31 marzo taglio del nastro simbolico per la nuova caserma dei carabinieri a Partinico, nel palermitano. Già operativa dal gennaio scorso, la struttura sorge in via De Amicis in un’area più idonea rispetto alla precedente di via Ninni Cassarà. Dopo decenni quell’immobile adattato, di proprietà del Comune, è stato quindi lasciato.

L’immobile

La nuova caserma sorge su un’area di 3.840 metri quadrati in contrada Ramo, tra le vie Edison, Z11 e De Amicis. Costruita su un terreno confiscato e che era passato nella proprietà del Comune, il quale a sua volta lo ha ceduto gratuitamente al Demanio. La zona si trova in pratica alle spalle del supermercato “Fortè”, assolutamente ben collegata con la viabilità. Non a caso quest’area ha ben due vie d’uscita: una è quella di via Edison e l’altra è la via Benevento, all’intersezione con il centralissimo viale Aldo Moro.

I fondi del Cipe

I fondi, agganciati tramite il Cipe, sono pari a 4,4 milioni di euro. Da molto tempo si parlava proprio di costruire una nuova caserma dei carabinieri a Partinico, addirittura dai primi anni ’90. C’era infatti un vecchio progetto del Comune, superato poi da quello attuale, che già aveva individuato la zona di contrada Ramo come area idonea ad ospitare la struttura.

La preparazione della cerimonia

Intanto proprio in occasione della cerimonia c’è un nuovo assetto della circolazione stradale nell’area attorno a dove è sorta la nuova caserma dei carabinieri. Questo per permettere le operazioni di preparazione per la cerimonia di inaugurazione della sede della compagnia cittadina, il cui simbolico taglio del nastro avverrà il prossimo 31 marzo. Tuttavia le inibizioni al traffico proseguiranno sino al giorno seguente, quindi l’1 aprile, per permettere anche le operazioni di sistemazione dell’area post cerimonia.

Le disposizioni della circolazione

In queste giornate chiusa la via De Amicis all’altezza dell’intersezione con via Portella della ginestra. Questo per consentire la posa in opera del palco da utilizzare per la cerimonia di inaugurazione. Ci sono poi tutta una serie di nuovi provvedimenti. A cominciare dalla via Portella della ginestra dove è istituito il doppio senso di marcia per consentire l’entrata e l’uscita dei veicoli dall’intersezione con il viale Aldo Moro. Inibita la circolazione veicolare, eccetto ai veicoli in dotazione alle forze dell’ordine, a quelli militari e adibiti a servizi di scorta alle autorità. Nel tratto di via De Amicis, compreso tra la via Portella della ginestra e la via santa Gianna Beretta Molla, tra le ore 8 del 28 marzo e le ore 13 del 31 marzo, è vietata la circolazione e la sosta ambo i lati con rimozione.

Doppio senso di marcia

Nel tratto di via De Amicis, compreso tra via santa Gianna Beretta Molla e il proseguimento di viale Aldo Moro, è istituito il doppio senso di marcia. In vigore tra le ore 8 di oggi e fino alle ore 7 del 31 marzo 2023, e per il periodo compreso tra le ore 13 del 31 marzo fino alle ore 18 dell’1 aprile. Ed ancora in un tratto di via De Amicis ed Edison, compreso tra la via santa Gianna Beretta Molla e il proseguimento del viale Aldo Moro. Qui tra le ore 7 alle ore 13 del giorno 31 marzo è inibita la circolazione veicolare.

Infine divieto di sosta ambo i lati dalle ore 7 alle ore 13 del 31 marzo nelle vie Portella della ginestra, De Amicis (tra via Portella e proseguimento di viale Aldo Moro), santa Gianna Beretta Molla e nel suo proseguimento, Edison (tra via santa Gianna Beretta Molla e il proseguimento del viale Aldo Moro, Ramo (tratto compreso tra la le vie Benevento e Padova) e nel proseguimento di viale Aldo Moro (tra le vie Edison e Guttuso).

Dalle ore 7 alle 13 del 31 marzo è istituito il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie Benevento, nel tratto compreso tra viale Aldo Moro e il civico 27, nel lato destro giusto senso di marcia direzione Alcamo.

