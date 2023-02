l'adesione al progetto di tutela dell'ambiente

Il centro studi Pio La Torre ha aderito alla campagna di sostenibilità ambientale “M’illumino di Meno”: questa mattina, infatti, il vicepresidente del centro Pio La Torre, Franco Garufi, insieme ai volontari del servizio civile, ha piantato un albero di limoni nel “giardino del benessere” di Palermo, un’area di circa 1000mq in viale della Resurrezione 78, confiscata alla mafia e che è stata restituita ai cittadini come bene comune attraverso un progetto dell’Auser.

I partecipanti all’iniziativa

Tra i presenti c’erano anche Giuseppe Romancini, componente della presidenza Auser Sicilia, associazione che ha puntato sulla riqualificazione di un’area verde della periferia urbana promuovendo così la cultura della legalità, e Alfredo Romancini, responsabile del giardino del benessere.

L’impegno del Centro Pio La Torre per la sostenibilità e la tutela ambientale

Il centro Pio La Torre, sensibile ai temi della sostenibilità e tutela dell’ambiente, è iscritto all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che partecipa all’iniziativa “M’illumino di Meno”.

Il 16 febbraio la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

La campagna dal 2005 è organizzata da Rai Radio2 e dal programma Caterpillar per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, e si conclude con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che sarà possibile seguire in diretta domani, giovedì 16 febbraio.

Le azioni in linea con l’iniziativa

La giornata è stata istituita dal parlamento italiano con la conversione del decreto legge n. 17/2022, e ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di “M’illumino di Meno” festeggia, promuovendo tutte le azioni sostenibili in linea con l’iniziativa come, ad esempio, piantare alberi, scegliere la mobilità dolce per recarsi a scuola, all’università o al lavoro, spegnere le luci, organizzare cene anti-spreco a lume di candela, installare pannelli fotovoltaici.

La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.