Le nomine

Ecco alcuni degli incarichi di consulenza alla Presidenza della Regione dove si allarga, seppur con parsimonia e rispetto delle regole, l’elenco degli esperti e dei consulenti di cui adesso può disporre il Presidente Nello Musumeci.

Tra i nominati sul fronte della comunicazione e dell’utilizzo dei media c’è una novità con la nomina di Antonino Siino, mentre l’avvocato Adriana Cassar è stata incaricata dal Presidente della Regione per attività di assistenza alle problematiche di carattere legale relative all’azione amministrativa regionale, alle politiche attive di inserimento al lavoro dei giovani, per l’esame e approfondimento delle iniziative assunte per l’utilizzo di fondi comunitari, nazionali e regionali, per lo studio e verifica degli schemi di disegni di legge e regolamenti di competenza del Presidente della Regione.

Tra i consulenti attualmente in carico c’è poi anche l’ingegnere Giuseppe Pollicino come supporto e consulenza in materia di gestione dei rifiuti. Carmelo Indelicato invece è stato nominato come esperto in materia di marketing territoriale in vista di un’accelerazione della programmazione turistica. Il docente universitario Aurelio Angelini è invece incaricato in qualità di esperto nell’ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, della pianificazione e per l’individuazione delle riforme necessarie per realizzare gli obiettivi e le finalità previste dalla legge nel settore.

Mantiene la carica invece Giacomo Gargano, professore associato alla Kore di Enna, in qualità di coordinatore della segreteria tecnica, il suo incarico dovrà essere rinnovato all’inizio del nuovo anno.