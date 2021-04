riprese a palermo fino al 7 maggio

Sono iniziate oggi a Palermo le riprese di “Incastrati”

E’ la nuova serie realizzata per Netflix dagli attori palermitani Salvo Ficarra e Valentino Picone

Traffico in tilt in via Sammartino

Tanti i curiosi nella zona del set per fotografare i loro beniamini

Traffico in tilt a Palermo in via Sammartino e nelle strade limitrofe.

Tanti i curiosi, pedoni ed automobilisti, che si fermano per scattare una foto a Salvo Ficarra e Valentino Picone.

Sono iniziate infatti oggi nel capoluogo siciliano le riprese di “Incastrati”, la serie tv interpretata dai due attori palermitani per la piattaforma streaming Netflix e prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited Srl.

I divieti per permettere di girare le scene

Per i prossimi 15 giorni, in tante vie di Palermo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere di girare le scene della nuova avventura del duo comico palermitano.

I divieti, scattati già alle 18 di ieri, saranno validi fino alle ore 20 del 7 maggio.

I divieti riguardano i seguenti tratti stradali: da via Marchese di Villabianca a piazza Don Bosco; da via De Amicis a un tratto di via Mario Rutelli; in via La Marmora e via D’Azeglio; in via Sammartino (tratto compreso tra le vie Catania e Costantino Nigra) e via La Farina; in via Marchese di Villafranca (tra le vie Carducci e XII Gennaio); le piazze Luigi Scalia e Goffredo Mameli; in via Paternostro (fra le vie Villafranca e Garzilli).

Presenti stamattina in via Sammartino i vigili urbani per indicare agli automobilisti il percorso alternativo, ma il traffico è andato in tilt lo stesso.

La serie “Incastrati”

Sino a qualche ora fa Ficarra e Picone hanno mantenuto il più stretto riserbo sul loro nuovo lavoro che li riporta sullo schermo dopo tanti film di successo. Per loro si tratta però di un debutto, dal momento che questa volta sono impegnati in una serie. “Incastrati”, scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno su Netflix in 190 Paesi. Il genere è sempre quello della commedia.

Il cast

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), sono al momento confermati Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

