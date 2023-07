E’ tempo della conta dei danni e anche delle infinite discussioni

La Sicilia si lecca ancora le ferite dai devastanti incendi e come spesso accade adesso fa i conti con le sue carenze. Che sul fronte del contrasto ai roghi sono tante e variegate. Dalle norme sul catasto incendi ai fondi stanziati, dal corpo forestale ai mezzi spesso vetusti e insufficienti. Ce n’è abbastanza per aprire un fronte di discussione infinito.

Il catasto degli incendi

Il catasto degli incendi è stabilito dalla legge 353 del 2000 ed ogni Comune della Sicilia deve presentare degli elaborati tecnici per indicare le aree percorse dal fuoco. Si devono quindi censire i soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti dalla legge stessa, sulla base dei rilievi eseguiti relativi agli eventi di incendio avvenuti nell’ultimo quinquennio. In questo modo si va a realizzare la mosaicatura del catasto incendi, mappando tutte le particelle e le ditte interessate. Il problema è che la norma parla di aggiornamenti sulla base degli interventi del corpo forestale regionale e di quello dei carabinieri forestali. E se intervengono vigili del fuoco e protezione civile? La mappatura delle aree dove sono intervenuti loro esiste ed è aggiornata?

I vincoli e i divieti

Con il catasto degli incendi entrano in vigore vincoli e divieti nelle aree in cui si sono verificati gli incendi. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in queste zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi incendiari, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell’atto. Sono vietate per cinque anni, sempre su queste aree, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche e per 10 anni il pascolo e la caccia.

Le carenze di personale

In questi giorni si parla di carenze di personale tanto che è stato invocato l’invio di vigili del fuoco da comandi fuori regione. Il corpo forestale siciliano da tempo lamenta dei vuoti d’organico. Per non parlare poi dei mezzi a disposizione. Si dice che molti siano vetusti, insufficienti e non più in grado di fronteggiarle grandi calamità. Di contro serpeggia molto malumore perché invece la protezione civile regionale ha avuto un bel po’ di fondi stanziati proprio per potenziare le sue flotte.

