Decine di ettari di vegetazione in fumo

Ancora sterpaglie e boschi a fuoco in provincia di Palermo nella notte trascorsa. Le fiamme hanno aggredito decine e decine di ettari tra le zone di Trabia e Contessa Entellina. Fortunatamente non sono state minacciate le abitazioni ma l’entità degli incendi è stata davvero notevole. C’è voluta tutta la serata e la notte ai vigili del fuoco per riuscire a domare le fiamme.

Ore e ore di lavoro

Il fuoco ha interessato le vaste aree, tra boschi e macchia mediterranea, di contrada Canigargi a Trabia e di contrada Serraddamo di Contessa Entellina. In entrambi i casi il fuoco è partito ed ha devastato numerosi ettari di vegetazione. I pompieri hanno impiegato ore di lavoro per riuscire ad arginare le fiamme, arrivando prima a circoscriverle e poi a spegnerle.

Da giorni incendi senza soluzione di continuità

Ieri era stata un’altra giornata campale sul fronte incendi per la Sicilia. Vigili del fuoco e forestali impegnati nella in provincia di Palermo in diversi fronti. Ad essere minacciate le abitazioni e le aziende agricole nella zona di Belmonte Mezzagno Casa Grande e ad Altofonte nella zona di via Piraino. In Sicilia ci sono stati complessivamente una ventina di incendi: due nel trapanese, quattro nell’agrigentino, sette nella zona del nisseno, due nel ragusano, uno nel siracusano, due nel catanese e uno nel messinese.

Incendio a Caltanissetta, da ore è emergenza

Un grosso incendio ha interessato ieri a Caltanissetta la vallata subito dietro via Xiboli. Il fumo ha lambito le case e grazie all’opera di contenimento dei vigili del fuoco e del corpo forestale le fiamme non si sono propagate. Tuttavia le alte temperature di oggi, alimentate dallo scirocco, hanno alimentato il fuoco. Una trentina gli interventi, e molti davvero complessi, in tutta la provincia. Diversi i roghi di sterpaglie a Caltanissetta, Gela, Riesi e Mazzarino.

Fuoco tra Messina e Catania, canadair in azione

Giovedì diverse squadre dei vigili del fuoco di Messina e Catania sono state impegnate per l’estinzione di incendi di interfaccia. Tra questi si segnala, in particolare, quello presso i colli di San Rizzo è stato necessario l’utilizzo di due canadair.

