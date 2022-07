Questa notte le fiamme hanno interessato Piana degli Albanesi

Altra notte di incendi a sterpaglie e bosco nel Palermitano. Questa volta è toccato ai polmoni verdi di Piana degli Albanesi dove per ore ha bruciato l’area di contrada Tingoli.

Ore e ore di fuoco

A tarda notte vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono riusciti finalmente ad avere ragione delle altissime lingue di fuoco. Il rogo ha interessato non solo l’erba secca ma anche parte dell’area boscata della zona.

A fuoco l’agorà di Brancaccio

Ieri è stata anche incendiata l’area dove dovrebbe sorgere l’agorà di Brancaccio intitolata al beato don Pino Puglisi e a Papa Francesco. La denuncia è del presidente del centro “Padre Nostro” Maurizio Artale. Le fiamme pare siano state appiccate. Il progetto esecutivo della piazza era stato regalato nel 2018 al Comune di Palermo ed era stato benedetto da papa Francesco in occasione della sua visita alla casa museo del beato Giuseppe Puglisi nel 25° anniversario del martirio del prete di Brancaccio. Dal giugno 2018 al centro di accoglienza “Padre Nostro” è stata affidata l’area dal proprietario, in comodato d’uso gratuito, proprio per questa destinazione e affinché si potesse procedere a tutti gli atti propedeutici per la realizzazione dell’agorà.

Incendio appiccato due volte

I vigili del fuoco sono arrivati in mattinata insieme agli agenti di polizia. La sera l’incendio è stato appiccato nuovamente. “Considerato che tutte le forze politiche e le istituzioni coinvolte – dice Artale – non sono riuscite a realizzare, come buoni palermitani non ci rimane che affidarci alla Santuzza, magari prendendoci in prestito il rito esplicato dal sindaco di Palermo la notte della vigilia del festino, il 14 Luglio, Viva Palermo e Santa Rosalia”.

Fermato presunto piromane

Sempre ieri i carabinieri nel Palermitano hanno bloccato un uomo accusato di avere dato fuoco a sterpaglie nella zona del porto di Termini Imerese. Sono intervenuti i vigili del fuoco per circoscrivere il rogo ed evitare danni più gravi e proteggere le abitazioni. Con loro anche i militari della compagnia che hanno bloccato una persona che potrebbe essere quella che ha appiccato l’incendio e si è allontanata dopo che le fiamme alimentate da un leggero vento e il gran caldo si stavano propagando nella zona.