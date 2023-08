Emergenza incendi e inquinamento, assemblea cittadina a piazza Pretoria

Redazione di

01/08/2023

Un’assemblea cittadina per affrontare la devastante emergenza incendi a Palermo con gravi effetti sull’inquinamento. Si risentiranno gli strascichi ancora per lungo tempo. L’iniziativa è dell’organizzazione politica Casa del Popolo “Peppino Impastato”. Appuntamento a lunedì prossimo 7 agosto in piazza Pretoria a Palermo alle 17,30.

Le conseguenze gravissime

Gli incendi dei giorni scorsi hanno avuto conseguenze gravissime per il territorio e i suoi abitanti. Tre morti, diversi feriti, alcuni in terapia intensiva, abitazioni e beni religiosi di grande valore distrutti, danni alle attività produttive. Ed ancora devastazione di riserve ed aree protette con ulteriore pesante riduzione della copertura boschiva e strage della fauna selvatica. “Questi scenari – afferma gli organizzatori – si ripetono puntualmente ogni estate. Pertanto abbiamo diritto di chiedere con forza a chi ci amministra quali misure di prevenzione sono state prese. Sia in termini di manutenzione della copertura boschiva, sia in termini di acquisizione di mezzi e strumenti idonei per l’individuazione immediata dei focolai di incendi di palese natura dolosa”.

Le conseguenze sull’ambiente e la salute

Incendi di così vaste proporzioni sprigionano inquinanti gassosi pericolosi per la salute umana, soprattutto quando a bruciare sono manufatti e materie plastiche. Il riferimento è ovviamente all’incendio che si è verificato nella discarica di Bellolampo. “E’ nostro diritto – aggiunge Casa del popolo – richiedere di conoscere quali azioni di monitoraggio sono state intraprese da subito. Soprattutto per la valutazione di questi inquinanti nell’aria, nei suoli, là dove sono presenti attività agricole e zootecniche. Dal momento che le diossine prodotte entrano nelle catene alimentari. È necessario che chi ci amministra inizi a rendere puntualmente conto del suo operato a tutta la cittadinanza e che venga ad essa garantito l’accesso civico generalizzato a dati e documenti così come previsto dalla normativa vigente”.

I punti all’ordine del giorno

Su questi temi viene quindi convocata l’assemblea cittadina per coordinare e definire le modalità di richiesta di informazioni precise e dettagliate. In particolare si chiede chiarezza sulle attività di prevenzione incendi intraprese dagli amministratori e sulle azioni di monitoraggio degli inquinanti e sui dati ambientali emersi.