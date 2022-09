L’unico rogo segnalato è stato sulla via Lincoln

Attenuati questa notte gli incendi ai rifiuti a Palermo. Dopo una infinita catena di roghi, che andava avanti da settimane, nella notte trascorsa invece si è registrato un solo episodio nella centrale via Lincoln dove qualcuno ha appiccato il fuoco ad un cassonetto. Resta però di fondo l’emergenza ambientale dopo i numerosi episodi e questa tregua non potrà certamente essere la panacea di tutti i mali.

L’unico intervento dei pompieri

I pompieri sono quindi intervenuti soltanto in via Lincoln, su segnalazione di alcuni residenti che avevano lanciato l’allarme dopo aver visto le fiamme alzarsi dal cassonetto. Le operazioni di spegnimento sono durate qualche decina di minuti e la situazione di emergenza è rientrata.

Difficoltà di smaltimento e inciviltà

Quanto accaduto nelle ultime settimana lascia però aperto un fronte emergenziale sul piano ambientale. Anzitutto è oramai acclarato che esistono delle continue difficoltà dio smaltimento della spazzatura, un po’ per qualche problema interno alla Rap, la società di gestione della raccolta a Palermo, un po’ per l’inciviltà di chi si disfà della spazzatura in maniera indiscriminata a tutte le ore. Due notti fa i primi roghi furono segnalati nella zona del Cep, ed ancora in viale Michelangelo. A nottata inoltrata è toccato alle vie di Borgo Nuovo. I vigili del fuoco hanno operato con la solita celerità per riuscire a domare le fiamme nel più breve tempo possibile, evitando che i fumi maleodoranti e potenzialmente nocivi potessero raggiungere le abitazioni circostanti.

Un week end intenso

La catena di incendi era già cominciata dall’inizio dello scorso week-end, quindi a cavallo tra le venerdì e sabato scorsi. Almeno 5 i roghi in altrettanti quartieri che hanno avvolto cataste di spazzatura sparse per strada e cassonetti. Vigili del fuoco impegnati praticamente tutta la notte per lo spegnimento di questi roghi che non hanno dato tregua. Si sono susseguiti senza soluzione di continuità non lasciando scampo ai cieli di Palermo, sempre più ammorbati da questi fumi maleodoranti e potenzialmente pericolosissimi.