Anche questa notte piromani scatenati a Palermo

Nuovi incendi ai rifiuti nella notte trascorsa a Palermo, prima che si abbattesse la pioggia che ha cominciato a cadere all’alba. Si tratta dell’ennesima nottata trascorsa dai vigili del fuoco a doversi spostare da un quartiere all’altro per le continue richieste di aiuto giunte al centralino. E’ stato principalmente Borgo Nuovo ad avere risentito del maggior numero di raid incendiari dei soliti piromani.

Incendi partiti dalla serata

Sin dalla serata di ieri sono cominciati i primi roghi nella zona del Cep, ed ancora in viale Michelangelo. A nottata inoltrata è toccato alle vie di Borgo Nuovo. I vigili del fuoco hanno operato con la solita celerità per riuscire a domare le fiamme nel più breve tempo possibile, evitando che i fumi maleodoranti e potenzialmente nocivi potessero raggiungere le abitazioni circostanti.

Un week end intenso

La catena di incendi era già cominciata dall’inizio dello scorso week-end, quindi a cavallo tra le venerdì e sabato scorsi. Almeno 5 i roghi in altrettanti quartieri che hanno avvolto cataste di spazzatura sparse per strada e cassonetti. Vigili del fuoco impegnati praticamente tutta la notte per lo spegnimento di questi roghi che non hanno dato tregua. Si sono susseguiti senza soluzione di continuità non lasciando scampo ai cieli di Palermo, sempre più ammorbati da questi fumi maleodoranti e potenzialmente pericolosissimi.

Sempre Borgo Nuovo nel mirino

Il fuoco due notti fa ha interessato i quartieri di Borgo Nuovo, Bonagia e Falsomiele. Ed ancora altri incendi di rifiuti si sono verificati in viale Michelangelo e via Oreto. In tutti i casi qualcuno ha appiccato il fuoco a questi rifiuti ammassati in strada, o che traboccavano dai contenitori per la raccolta. Il risultato è stato quello di vedere ancora una volta colonne di fumo alzarsi in cielo. Oramai da diversi giorni la scia di questo tipo di episodi è continua a Palermo città, con qualche episodio persino in provincia.

Tre notti fa ancora una volta in azione i piromani anche se la periferia è stata invece risparmiata. E’ toccato al centro storico essere avvolto da fiamme e nubi tossiche che hanno invaso diverse strade. I raid, ben due nell’arco di poche ore, si sono consumati entrambi in corso dei Mille. Qualcuno ha appiccato le fiamme una prima volta. Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno spento sul nascere l’incendio. Ma poco dopo i pompieri sono dovuti nuovamente tornare nello stesso posto. Ancora una volta erano stati appiccati incendi agli stessi contenitori.