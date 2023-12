Incendi di rifiuti la scorsa notte nel quartiere Zen 2 a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Rocky Marciano, in via Nicolò Pensabene, in via Costante Girardengo dove è stata data alle fiamme la spazzatura accatastata in discariche a cielo aperto. In questo quartiere è da alcuni giorni che i pompieri intervengono per spegnere i roghi di cumuli di spazzatura. In via Costante Girardengo le fiamme hanno minacciato un’abitazione. L’intervento delle squadre antincendio ha evitato danni più gravi.

La complicata emergenza, con cumuli di spazzatura non raccolta, sta sicuramente peggiorando una condizioni di per sé già deficitaria sul piano igienico-ambientale in questo quartiere.

Dove si sono verificati i roghi

Gli incendi di questa notte hanno interessato essenzialmente tre strade, ed esattamente le vie Rocky Marciano, Pensabene e Girardengo. Che poi alla fine sono le stesse strade che anche nel passato, più o meno recente, sono state interessate sempre da incendi ai rifiuti. Qui ciclicamente la spazzatura raggiunge quantità enormi, anche a causa degli indiscriminati abbandoni. In tutti i casi i vigili del fuoco sono stati chiamati a spegnere e mettere tutto in sicurezza.

Ieri mattina spenti altri incendi

Sino a qualche giorno fa i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere altri incendi ai rifiuti nel quartiere dello Zen. Per tutta la notte diverse squadre hanno dovuto fronteggiare la catena di roghi appiccati da una strada all’altra del vasto quartiere periferico palermitano. E’ stata l’ennesima notte di follia che è frutto dell’emergenza rifiuti di quest’ultimo periodo. Ma adesso non è più solo questa l’emergenza, ora il problema è anche ambientale. Con i pericolosi fumi che da giorni stanno attraversando le case di centinaia di residenti.

Quanti interventi

Sono stati 12 gli interventi effettuati per la precisione nel corso di due notti fa dai pompieri. Senza soluzione di continuità, in alcuni casi gli incendi ai rifiuti sono scoppiati anche in contemporanea. E per questo impegnate più squadre dal comando provinciale per fronteggiare l’emergenza fuoco. Appena tre notti fa stessa scena con i piromani dei rifiuti scatenati a Palermo città ma anche in parte della provincia palermitana. Sotto assedio i quartieri dello Zen 2 e di Bonagia nel capoluogo siciliano. In provincia la spazzatura è andata a fuoco nei due paesi limitrofi di Partinico e Borgetto, in zone oltretutto dove spesso queste scene si ripetono.

