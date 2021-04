La protesta dei sindacati

La Sicilia a rischio incendi e i ritardi della Regione

Domani, sit in di Fai-Flai-Uila dinanzi a tutte le Prefetture siciliane

Ad aprile già diversi incendi in tutta la Sicilia

Inizia il caldo in Sicilia ma la regione sembra trovarsi impreparata per combattere il triste fenomeno degli Incendi boschivi e d’interfaccia. Per questo i sindacati ora protestano per “la prevenzione antincendi che non c’è e il rischio-roghi che aumenta con l’avvicinarsi dell’estate”.

Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil Sicilia hanno organizzato per domani, martedì 27 arile, a partire dalle 10.30 sit-in dinanzi a tutte le Prefetture per denunciare i colpevoli ritardi della Regione e chiedere “Forestali al lavoro. Subito!”. In queste ore, intanto, tutte le segreterie provinciali delle tre organizzazioni sindacali di categoria sono impegnate in confronti con i dirigenti degli Uffici territoriali del Dipartimento Sviluppo rurale su progetti e risorse disponibili.

La stagione degli incendi è già iniziata

Nei giorni scorsi già diversi incendi in Sicilia. Un incendio è divampato a Piana degli Albanesi in provincia di Palermo. Le fiamme hanno avvolto alcuni ettari di macchia mediterranea in Valle del Fico. A Vendicari un incendio di matrice dolosa, in quanto sarebbero stati accertati più focolai, ha disttutto parte della riserva.