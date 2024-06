Undici incendi sono divampati in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati in tre roghi nell’agrigentino, due nel nisseno, due nel catanese, due nel messinese e due nel siracusano. Le fiamme sono divampate nell’agrigentino a Caltabellotta in contrada Cuttunaro, ad Agrigento in contrada Piano Gatta e a Cattolica Eraclea in contrada Piano Comune.

Nel catanese a Caltagirone in contrada Coste Chiazzine e a Licodia Eubea in contrada Cava San Giorgio. Nel nisseno a Mazzarino in contrada San Cono Sottano e a Niscemi in contrada Ulmo. Nel siracusano a Noto in contrada Forbici e in contrada Villa Vela e infine nel messinese a Gioiosa Marea in contrada Catello, a Tortorici in contrada Santa Nagra.

Incendio al Burger King di Palermo

Un incendio è divampato nel locale Burger King in Viale Regione Siciliana, nei pressi della rotonda di Via Belgio, a Palermo. Le fiamme, pare siano divampate nelle cucine del fast food. Stanno intervenendo diverse squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

















Sono arrivate diverse ambulanze. Al momento i sanitari stanno soccorrendo una giovane rimasta intossicata dal fumo. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio divampato il Burger King di viale Regione Siciliana. Le fiamme hanno interessato la parte superiore della copertura del locale cucina dove sono presenti impianti a servizio dell’ attività.

I pompieri hanno delimitato l’incendio in quell’area evitando che le fiamme coinvolgessero i locali interni. I clienti dentro al fast food sono stati messi in salvo dal personale del locale prima dell’arrivo delle squadre antincendio. Durante le operazioni sono state impegnate 6 squadre. Le operazioni di spegnimento sono state completate. E’ rimasta una squadra per le verifiche di quanto successo e accertare le cause del rogo. Sono presenti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Amg, la partecipata del Comune che fornisce il gas.

Le indagini sull’incendio in via Piazzi

Indagini in corso a Palermo su un incendio che ha danneggiato un negozio di frutta e verdura in via Giuseppe Piazzi a Palermo a due passi da via Dante. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate a diversi cartoni e spazzatura trovata davanti la saracinesca dell’esercizio commerciale.

Le indagini non escludono il dolo

Le indagini sono condotte dalla polizia e non si esclude la natura dolosa del rogo. L’incendio è stato spento. Sono intervenuti gli agenti che hanno acquisito immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltato il titolare del negozio.

Paura in via Quinta Casa

Paura nei pressi del porto di Palermo. Un incendio è scoppiato in via Quinta Casa, traversa che collega via dell’Arsenale a via dei Cantieri. L’episodio sarebbe avvenuto fra le 8.30 e le 9 del mattino. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata una palazzina all’apparenza abbandonata di due piani. Il fuoco è divampato all’interno del piano terra. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da dei cumuli di spazzatura presenti all’interno dello stabile. Ignote le cause che hanno innescato le fiamme. Sull’accaduto sta indagando la polizia di stato insieme agli uomini dei vigili del fuoco.