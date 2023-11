Una serie di roghi ha impegnato i vigili del fuoco tutta la notte

Laddove la Rap “non può” eccoli puntuali gli incendiari dei rifiuti che questa notte hanno preso di mira il quartiere di Falsomiele a Palermo. Ad essersi verificati roghi in serie che hanno finito per impegnare per tutta la notte i vigili del fuoco. Costretti da una parte all’altra del quartiere a domare roghi per evitare l’espandersi della puzza nauseabonda e pericolosa provocata dalla combustione della spazzatura. Come sempre a Palermo c’è chi, a suo modo, si sostituisce a chi dovrebbe smaltire i rifiuti. Con l’attuale emergenza rifiuti scene simili,purtroppo, sono all’ordine del giorno nel capoluogo siciliano.

Cinque incendi

Sono stati ben quattro gli incendi che si sono verificati ai rifiuti specificatamente su Falsomiele. Ad essere appiccate le fiamme a microdiscariche a terra, o anche ai cassonetti traboccanti. I pompieri sono stati chiamati da alcuni residenti, preoccupati dallo sviluppo delle fiamme. In nessun caso si sono verificati danni alle cose ma resta lo scempio ambientale. E soprattutto i rischi per la salute collegati ai fumi della combustione della spazzatura. Un quinto rogo invece è stato appiccato in via Ernesto Basile.

Emergenza difficile da tamponare

Purtroppo la verità è che non è stata sufficiente nemmeno la proroga degli straordinari da parte dei sindacati Rap ad evitare l’ennesima emergenza rifiuti a Palermo. La città è tornata infatti ad essere invasa da spazzatura ammassata su diversi marciapiedi o nei soliti punti ormai usati dagli incivili come discariche a cielo aperto. Segno che nel sistema di raccolta dei rifiuti, nei giorni scorsi, qualcosa non ha funzionato. Il problema vero resta essenzialmente la carenza di personale a disposizione della Rap che non riesce a coprire tutto il vasto territorio palermitano.

Le situazioni più critiche

Ad essere state prese di mira sono soprattutto le periferie, in particolare quelle principalmente coinvolte dal fenomeno di migrazione dei rifiuti dai comuni della Provincia che mettono in campo la raccolta differenziata. Ma anche i quartieri più centrali non hanno fatto eccezione. Cumuli di spazzatura sono stati segnalati infatti nel quartiere Oreto-Stazione. Fra le aree più colpite via Bergamo e via Francesco Paolo Perez, dove si sono creare delle mini-discariche anche davanti agli istituti scolastici. Rallentamenti nella raccolta dei rifiuti anche a Borgo Vecchio e nel quartiere Cuba, come testimoniano le immagini giunte da via Sunseri, dove si è venuta a creare un’enorme montagna di spazzatura. Disagi che si evidenziano anche nei quartieri Zen, Tommaso Natale, Sperone ed Acqua dei Corsari.

