Si è evitato il peggio grazie alla prontezza di un metronotte che ha lanciato l’allarme. Un grosso incendio è divampato nella notte tra mercoledì e ieri (giovedì 21 agosto), in una contrada di Vicari.

In fiamme un’area di vaste proporzioni vicino a un impianto di pale eoliche. A scongiurare il peggio l’arrivo dei vigili del fuoco allertati tempestivamente da una guardia giurata, che era in servizio nella zona.

“Sotto le pale eoliche si è scatenato un gigantesco fuoco. Stavo lavorando in un sito proprio lì di fronte – racconta il metronotte – quando ho visto alzarsi le fiamme e subito ho chiamato i vigili del fuoco”.

I pompieri sono stati impegnati a lungo, dalle 23 fino alle 4 del mattino successivo, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso le indagini per stabilire la natura dell’incendio.