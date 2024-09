Si sono concluse a tarda notte le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato in un appartamento in via Alessi a Palermo. Le fiamme partite da una caldaia hanno provocato un fumo intenso che ha invaso il vano scala dell’edificio e gli appartamenti limitrofi e quelli soprastanti.











Intervento dei Vigili del Fuoco

Con due autoscale il personale vigili del fuoco ha operato su lati dell’edificio facendo evacuare le abitazioni nella zona dell’incendio. Altre squadre spegnevano le fiamme. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse solo a tarda notte. Sono in corso di valutazione le cause del rogo.

Conseguenze dell’incendio

A causa delle alte temperature gli inquilini dell’appartamento al primo piano da dove è partito l’incendio e quelli al secondo piano non sono rientrati in casa. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. Nessuno è rimasto ferito.

Fiamme e panico in via Alessi, palazzina evacuata per un grosso incendio

Fiamme e panico in centro a Palermo a causa di un grosso incendio che è divampato in un appartamento al primo piano di via Giuseppe Alessi, al civico 44. Si tratta di una porzione di strada che i palermitani conoscono ancora come via Autonomia Siciliana. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per riuscire a spegnere il rogo ma è stato necessario evacuare la palazzina a scopo precauzionale durante le operazioni di contrasto al fuoco.

Le cause dell’incendio

secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da una caldaia. Non risultano esserci feriti. I condomini del palazzo sono stati fatti scendere con le autoscale dei vigili del fuoco. L’evacuazione è stata ordinata ma non è mancata la tensione. Il traffico è andato in tilt nell’area tra via Ferri e via Marchese di Villabianca.

