Due auto in fiamme sull’autostrada Palermo Catania e tutte e due nel tratto Altavilla Casteldaccia in direzione del capoluogo. Le fiamme sono sprigionate in una Minicooper questa mattina che hanno provocato l’intervento dei vigili del fuoco e il traffico rallentato in autostrada in direzione di Palermo.

Incendio di una Seat Ibiza

Stessa scena questo primo pomeriggio. Le fiamme sono divampate da una Seat Ibiza con impianto a gpl. Anche in questo caso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco della vettura stanno provocando rallentamenti in autostrada.

Incendio danneggia scooter, tre auto e un negozio in corso Calatafimi

Un incendio è divampato in corso Calatafimi a Palermo. Le fiamme partite da uno scooter Kymco si sono propagate a tre auto parcheggiate che sono state danneggiate ad un negozio Leone presente nei pressi.

Le fiamme hanno provocati danni alle vetrine e alla saracinesca. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che indagano. I tecnici stanno valutando le cause del rogo.

Incendio in appartamento via Maggiore Toselli, donna salvata dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato in via Maggiore Toselli nell’appartamento dell’ultimo piano del palazzo al civico 66. Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Dentro l’appartamento c’era una donna con il proprio cane che è stata soccorsa dalle squadre antincendio. La donna è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Durante lo spegnimento del rogo l’edificio è stato evacuato. Alla fine delle operazioni tutte gli inquilini sono tornati a casa. Solo l’appartamento interessato dalle fiamme non potrà essere abitato senza interventi di manutenzione. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi sono ancora in corso.

Fiamme all’Istituto di igiene del Policlinico, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio all’istituto di igiene Giuseppe D’Alessandro in piazza Durante a Palermo. Le fiamme hanno interessato l’ala del primo piano dove c’è la sede centro controllo qualità rischio chimico. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco arrivati con più squadre si è evitato il peggio tanto che il laboratorio di analisi del pronto soccorso ha potuto continuare a lavorare. La zona è stata sequestrata dai vigili del fuoco per accertare le cause come disposto dal pm di turno. Nella palazzina a quattro piani non c’erano pazienti ricoverati. Alla fine dell’intervento diversi i danni nell’ala interessata alle fiamme, ma nessun ferito.

Like this: Like Loading...