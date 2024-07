Un incendio è divampato questa mattina in un istituto bancario in via Mariano Stabile a Palermo. Le fiamme sono partite in una stanza provocate da un corto circuito. Il rogo partito da una plafoniera ha investito diverse scatole di documenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e stanno eseguendo la bonifica.

Incendio in un cantiere edile nel Palermitano, indagini dei Carabinieri

Incendio in un cantiere edile a Monreale (Palermo). Le fiamme hanno danneggiato un furgone che si trova dentro l’aria dei lavori in via Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Indagano i carabinieri che insieme ai tecnici dei pompieri stanno cercando di accertare le cause del rogo.

Diciotto incendi impegnano vigili del fuoco e forestali

Sono stati 18 gli incendi in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Sette a Catania, cinque a Enna, due a Palermo, uno a Messina, uno a Ragusa e due Siracusa. Nel palermitano a Blufi in contrada Giaia, Petralia Sottana contrada Irosa, nel siracusano Francofonte contrada Coco e Cassaro in contrada Colle Bianco. Nel catanese sono stati impegnati anche i mezzi aerei a Caltagirone contrada Costabaira, Mascalucia, Misterbianco contrada Gelso Bianco, Santa Maria di Licodia contrada Cavaliere, Mazzarrone contrada Sciri Sottano, San Michele di Ganzaria contrada Montagne. Roghi anche nel ragusano a Comiso contrada Colobria, nel messinese a Molo Alcantara. Nell’ennese nel capoluogo in contrada Coventazzo, Piazza Armerina contrada Sambuco, Nicosia contrada Casa Castagna, Pietraperzia contrada Caulonia.

Uomo morto dopo un incendio nel Messinese

Giovanni Micali, 74 anni, è rimasto ucciso questa notte nella sua abitazione ad Altolia, villaggio della zona sud di Messina. È in corso la ricostruzione dell’accaduto ma, secondo una prima ipotesi, sembra che il rogo sia scoppiato in maniera accidentale, mentre l’uomo stava dormendo. L’allarme è scattato intorno alle due quando sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e i carabinieri. Ma per Micali non c’era più nulla da fare e il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato dai soccorritori. La sua abitazione si trovava in un luogo non facilmente raggiungibile dai mezzi. Indagano i carabinieri.