Un incendio è divampato la scorsa notte in via Felicia Impastato, ex via del Bassotto, nel quartiere Bonagia a Palermo. Le fiamme sono divampate in diversi box-garage in un condominio di 8 piani.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato i danni. Le indagini sono condotte dalla polizia di stato. Si sta accertando se il rogo sia doloso o provocato da un corto circuito.

Nell’incendio sono state evacuate diverse famiglia vista la presenza del fumo nelle scale. Una volta spento l’incendio le famiglie sono tornate nelle proprie abitazioni.

Incendio in via Castellana

Un incendio è divampato in un appartamento in via Castellana a Palermo. Un uomo è rimasto intossicato e soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Policlinico per un trattamento in camera iperbarica.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Sono intervenute anche diverse auto della polizia. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi all’uomo che abita al secondo piano di una palazzina da sei. Danni limitati solo all’abitazione dell’uomo.

Incendio in un magazzino a Ballarò

Un incendio è divampato nella notte nel quartiere Ballarò, a Palermo, distruggendo un magazzino che si trova di fronte alla chiesa del Carmine. Le fiamme, altissime, hanno svegliato molti residenti intorno alle 3 del mattino.

Nel deposito, secondo quanto appreso, era stipata merce di vario tipo: elettrodomestici, attrezzature e altro materiale di genere misto. La natura dell’incendio non è ancora chiara: le cause sono in corso di accertamento.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre . Presenti anche i carabinieri e gli operatori del 118, che hanno delimitato l’area per garantire la sicurezza dei soccorritori e degli abitanti. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. L’intervento dei pompieri ha impedito che il rogo si propagasse alle abitazioni e a un altro magazzino adiacente.