Un incendio ha danneggiato un deposito di materiale edile e l’abitazione del titolare dell’impresa D’Amore a Cinisi (Pa). I danni ammontano ad oltre 100 mila euro. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato ore.

Le indagini

Sul rogo indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire in quale punto sia partito l’incendio e cosa lo abbia innescato. L’area del deposito e dell’abitazione è recintata e dotata di impianto di videosorveglianza. I militari dell’Arma, oltre ad ascoltare il titolare dell’impresa edile, hanno acquisito i video ripresi dalle telecamere per stabilire, anche grazie alla relazione dei vigili del fuoco, le cause del rogo. I danni provocati dall’incendio non risultano coperti da alcuna polizza assicurativa.

Incendiato fienile nel Corleonese

Devastato da un incendio un fienile nella zona del Corleonese, in provincia di Palermo. Il rogo ha coinvolto una struttura coperta di medie dimensioni che si trova lungo la statale 188 nella zona di San Biagio, in territorio di Bisacquino.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco che dalle 5 di questa mattina si sono messe al lavoro per cercare di arginare le altissime lingue di fuoco che hanno distrutto buona parte di quel che si trova all’interno. Al momento non ancora potute accertare le cause del rogo ma è quasi scontato che si ipotizza il dolo.

Fiamme circoscritte

L’incendio ha investito non solo diverse balle di fieno contenute all’interno ma anche alcuni attrezzi e mezzi agricoli Fortunatamente non si registra alcun danno ad allevamenti della zona. Le fiamme sono state circoscritte, i pompieri stanno adesso “smassando”, come si dice in gergo tecnico, per accertarsi che non covi altro fuoco al di sotto del fieno. Inoltre si è proceduto a raffreddare le pareti della struttura. Una volta domato il fuoco ci sarà da capire se l’immobile sarà ancora agibile oppure avrà riportato seri danni.