gara di solidarietà nella cittadina normanna

Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono insieme al presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, hanno lanciato una vera e propria gara di solidarietà per sostenere le famiglie che sono rimaste colpite dall’incendio che venerdì scorso ha distrutto 12 ettari di territorio nella zona a monte della città normanna.

La polizia municipale ha eseguito l’ordinanza di sgombero dell’ immobile di via Regione siciliana costituito da tre elevazioni che è stato invaso dalle fiamme.

La richiesta del sindaco Arcidiacono e del presidente Intravaia è stata subito accolta da assessori, consiglieri, dipendenti comunali, commercianti, associazioni e soprattutto da ditte edili di Monreale e anche di altri comuni che hanno già contattato il sindaco Arcidiacono per mettere a disposizione gratuitamente operai e materiale e realizzare subito i lavori.

“Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando – ha detto Arcidiacono – in questo momento di grande difficoltà. Si attende adesso la relazione definitiva del Corpo Forestale per definire la vera entità dei danni”.