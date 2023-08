Il rogo nella notte, paura tra i clienti

Un incendio questa notte ha minacciato una discoteca a Palermo, il South Addaura Club. Il rogo si è innescato in via Agostino Barbarigo, nel quartiere dell’Addaura. Le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie di un terreno confinante al locale. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. L’avvicinarsi delle fiamme ha creato non poche apprensioni e qualche cliente intimorito si è anche allontanato dalla struttura.

Fiamme subito circoscritte

Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno anzitutto circoscritto subito le fiamme. In questo modo è stato evitato che le fiamme potessero intaccare la struttura. Pare secondo i primi accertamenti che ad innescare il fuoco possa essere stata l’accensione di fuochi d’artificio, ma sotto tale aspetto sono in corso ancora accertamenti.

I titolari: “Nessun ferito”

Dal locale fanno sapere: “Il rogo che è divampato fuori il locale South Addaura Club, che tengo a precisare non è una discoteca ma una pedana solarium e locale notturno è stato provocato da dei passanti intenti a fare i fuochi d’artificio, forse appartenenti alla decine di roulotte e camper che giornalmente si fermano in questo spiazzale. I proprietari del locale si sono precipitati con i loro estintori a cercare di spegnere le fiamme e contemporaneamente chiamare gli organi competenti che sono immediatamente intervenuti, non c’è stato nessun ferito e tanto meno nessun morto, i proprietari hanno messo in sicurezza tutti i ragazzi che erano davanti il locale facendoli entrare immediatamente”.

Anche incendi di rifiuti

Ma questo non è stato l’unico incendio che ha tenuto impegnati questa notte i vigili del fuoco a Palermo. Mentre la Rap fa gli “straordinari” per rientrare dall’emergenza, i rifiuti continuano ad essere dati alle fiamme. Anche nella notte trascorsa il capoluogo siciliano è stato assediato dai roghi che hanno circondato diversi quartieri. Cataste e cataste di rifiuti abbandonati e ammassati in strada dati alle fiamme. Mentre impotenti i residenti sono costretti a sorbirsi i fumi maleodoranti e tutt’altro che benefici. Mentre per i vigili del fuoco è stata l’ennesima notte difficile.

Allo Zen incendio enorme

La situazione sicuramente più pericolosa allo Zen di Palermo dove si è verificato un enorme incendio di rifiuti. Fiamme altissime e qualche auto accanto ha rischiato seriamente di essere danneggiata. Per domare il rogo sono state necessarie più squadre dei vigili del fuoco, proprio per la consistenza dell’incendio. Altre situazioni altrettanto complicate nei quartieri di Bonagia e Falsomiele. Anche qui rifiuti dati alle fiamme e pompieri in azione per spegnere i vari focolai.

