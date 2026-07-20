Un incendio ha danneggiato un supermercato in via Piersanti Mattarella. L’area, che si trova all’ingresso del paese, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento Si è alzata una colonna di fumo nera visibile dall’esterno.

In base alla prima ricostruzione l’incendio sarebbe nato in uno dei punti vendita interni al centro commerciale che era stato inaugurato a dicembre scorso.

Per il momento non risultano esserci feriti. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Solidarietà dell’amministrazione

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono vicinanza e la più profonda solidarietà ai titolari, ai dipendenti e a tutta la comunità di Belmonte Mezzagno per il grave rogo che ha colpito lo spaccio alimentare di via Piersanti Mattarella. Un evento doloroso che tocca da vicino un’attività economica importante per il nostro territorio, un punto di riferimento per le famiglie e un presidio occupazionale fondamentale.