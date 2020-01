Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un palazzo in via Re Enzo a Palermo nel quartiere Zisa. Le fiamme si sono propagate dal sesto piano.

Una persona residente nel palazzo è stata soccorsa dal personale del 118 perché è rimasta intossicata dal fumo.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il palazzo.