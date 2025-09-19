Fiamme nella notte appena trascorsa in via Spinuzza a Palermo. Attorno alle 2.30 un incendio è divampato in un appartamento al terzo e al quarto piano di una palazzina.

Nonostante l’ora tarda, trattandosi di un’area frequentata per via dei numerosi pub, qualcuno ha notato il fumo e ha subito avvisato i vigili del fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’incendio, dalle cause ancora da accertare, ha danneggiato il locale dell’abitazione dove si trova la cucina.