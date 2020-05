Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio la scorsa notte ha danneggiato uno studio medico in via Ficiligno ad Altofonte (Pa). Il rogo è divampato verso mezzanotte.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della compagnia di Monreale che indagano per risalire a chi ha appiccato il rogo.

Dalle prime indagini, anche grazie agli strumenti tecnici dei vigili del fuoco, pare sia stato trovato del liquido infiammabile.

Il medico di 59 anni sentito dai carabinieri ha detto di non avere mai subito minacce né di avere avuto contrasti con qualcuno. I militari hanno eseguito i rilievi per cercare di trovare impronte e tracce utili per le indagini.