Ha ripreso l’incendio nel palazzo tra via Quintino Sella e via Gaetano Daita. Mentre i vigili del fuoco stavano eseguendo la bonifica le fiamme sono divampate di nuovo nel tetto in legno.

Sono in corso ancora le operazioni di spegnimento e la zona è ancora transennata da questa mattina. Nel corso dell’intervento un uomo di circa 80 anni è rimasto intossicato e soccorso dai sanitari del 118.

Un incendio in un appartamento di via Quintino Sella, in pieno centro a Palermo, ha impegnato dalle 10.15 diverse squadre dei vigili del fuoco. A fuoco l’appartamento all’ultimo piano del palazzo, del professore ed ex sottosegretario alla Salute, Elio Adelfio Cardinale, ex direttore dell’istituto di Radiologia del Policlinico palermitano ed ex preside di Medicina.

Le fiamme e una colonna di fumo visibili a occhio nudo. L’intero edificio è stato evacuato e non risultano feriti. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare il rogo anche utilizzando una autoscala. Non ancora chiare le cause del rogo che potrebbe essere stato innescato da una stufetta.

L’area controllata dall’alto anche da un elicottero. In via Quintino Sella si sono recati anche il presidente della Regione, Renato Schifani, con un giubbino della Protezione civile, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e numerose altre autorità. L’appartamento andato a fuoco è una dependance dell’abitazione di Adelfio Elio Cardinale. Con lui la moglie, Annamaria Palma, magistrato andata in pensione lo scorso anno da avvocato generale della Corte d’appello. Entrambi non hanno riportato conseguenze fisiche, ma ci sono gravi danni sia nella mansarda utilizzata dalla donna di servizio, dove una stufetta elettrica avrebbe provocato l’incendio, sia nel resto dell’appartamento sia sul tetto – parzialmente ceduto – dell’edificio che fa angolo con la centralissima via Libertà e con la via Gaetano Daita, a pochi passi dal Politeama.