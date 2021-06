Panico in Piazzale del Fante a Palermo a causa di un incendio in abitazione. Le fiamme si sono sviluppate in una casa al decimo piano di uno stabile che sorge non lontano dallo stadio Comunale di Palermo in un’area molto trafficata e frequentata.

Una lunga colonna di fumo si è sprigionata ed è stata subito visibile anche dall’esterno dello stabile. Da una finestra è apparsa prima la nuvola nera e dopo poco si sono cominciate a vedere anche le fiamme. La nuvola nera appare ben visibile anche dal retro dello stabile che da verso via Croce Rossa.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con tutte le squadre disponibili anche perché il piano elevato e le modalità con le quali il fuoco si è propagato preoccupano non poco.

L’intervento dei vigili del fuoco è in corso e al momento non si conoscono i dettagli ne si è a conoscenza dell’eventuale presenza di persone nell’appartamento dove il fuoco ha avuto origine

In aggiornamento