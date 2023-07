E’ successo alla banchina Sailem

Un incendio è divampato a bordo di una imbarcazione ormeggiata alla banchina Sailem del porticciolo dell’Acquasanta di Palermo. Le fiamme hanno danneggiato l’imbarcazione chiamata “Annamaria Zeta”.

Un ustionato non grave

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Un uomo è rimasto ferito: ha riportato ustioni ad una gamba ma le sue condizioni non sono gravi.









Fumo visibile da centinaia di metri

Il fumo sprigionatosi dall’incendio è visibile anche da centinaia di metri. Il solo fumo ha invaso l’area del porto di Palermo ma senza che ci siano rischi di sorta. La fitta nube nera che si solleva dall’incendio è ben visibile anche da via Francesco Crispi e da quasi tutto il lungomare di Palermo come testimoniano le fotografie













Altri incendi in città nelle ultime settimane

Palermo si ritrova a fronteggiare incendi di varia natura praticamente ogni giorno. Con l’emergenza rifiuti ancora in corso a Palermo anche nella notte di due giorni or sono non sono mancati gli incendi appiccati ai cumuli nelle strade e nei cassonetti. Questa volta i quartieri più colpiti sono stati il Cep, Borgo Nuovo e soprattutto la zona di Bonagia. Per i vigili del fuoco altra notte complicata, a sballotto lare da un punto all’altro della città per tenere a bada i soliti raid scriteriati dei piromani.

Sos a Bonagia

Gli incendi hanno interessato in particolare Bonagia, dove per l’appunto sono stati appiccati ben 4 diversi roghi ad altrettanti cumuli di rifiuti. Spazzatura data alle fiamme ed incenerita che ha come al solito sprigionato le tossiche esalazioni per le vie del quartiere. Altri due interventi sono stati tra il Cep e Borgo Nuovo.

Incendi anche nelle notti precedenti

Due notti fa i piromani dei rifiuti si sono dati da fare allo stesso modo. Secondo quanto evidenziato dal comando provinciale dei vigili del fuoco almeno una decina le richieste di interventi un po’ in tutta la città. La situazione più allarmante allo Zen e a Brancaccio. Qui i roghi si sono ripetuti uno dietro l’altro. I fumi hanno invaso gran parte delle strade e in alcuni casi anche le abitazioni.

