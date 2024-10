Un principio di incendio è divampato questa mattina all’apertura nei locali del Comune di Termini Imerese. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco perché da un faro alogeno surriscaldato è iniziato ad un uscire del fumo. Gli impiegati comunali hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’edificio. Dopo qualche tempo l’attività all’interno degli uffici comunali è ripresa.

In fiamme furgone di un commerciante nel Palermitano

Un Fiat Forino di un commerciante a Montelepre (Palermo) è andato in fiamme la scorsa notte. Le fiamme sono divampate in via Carso dove era parcheggiato il mezzo dell’ambulante.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano per accertare le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna pista.

Paura in via Caerso

Le fiamme sono divampate in via Carso, traversa di via Montegrappa e una delle parallele della principale via Roma. Si propende per il possibile raid doloso. Ad intervenire intorno alle 2 i vigili del fuoco che hanno accertato la possibile presenza di una miccia che ha innescato il rogo. Nel verbale di intervento si parla di incendio “verosimilmente doloso”.

Ad andare in fiamme un autocarro Fiorino di proprietà di un commerciante di 72 anni, oggi in pensione. Il veicolo è andato completamente distrutto. Ad indagare i carabinieri. Nella strada dove è accaduto il rogo non si trova alcuna postazione di videosorveglianza. L’ambulante di Montelepre ha detto agli inquirenti di non aver mai ricevuto minacce di alcun tipo.

Incendio in una palazzina

Fiamme e panico in centro a Palermo a causa di un grosso incendio che è divampato in un appartamento al primo piano di via Giuseppe Alessi, al civico 44. Si tratta di una porzione di strada che i palermitani conoscono ancora come via Autonomia Siciliana. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per riuscire a spegnere il rogo ma è stato necessario evacuare la palazzina a scopo precauzionale durante le operazioni di contrasto al fuoco.

Le cause dell’incendio

secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da una caldaia. Non risultano esserci feriti. I condomini del palazzo sono stati fatti scendere con le autoscale dei vigili del fuoco. L’evacuazione è stata ordinata ma non è mancata la tensione. Il traffico è andato in tilt nell’area tra via Ferri e via Marchese di Villabianca.

