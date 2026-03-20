Si avvia a conclusione l’inchiesta fra appalti, sanità e nomine alla Regione siciliana. Il penultimo scandalo, quello che ha portato all’esclusione dalla giunta regionale della Dc, potrebbe entrare nella fase processuale a breve anche se con la metà degli indagati rispetto alle prime notizie.

Emessi nove avvisi di conclusione indagini

La Procura di Palermo ha chiuso la prima parte delle indagini nell’ambito dell’inchiesta che ha riguardato soprattutto la sanità regionale ma ha coinvolto anche alcune procedure di stabilizzazione di personale precario e un consorzio di bonifica. I Pm hanno notificato gli avvisi di conclusione dell’inchiesta, però, solo alla metà delle persone indagate in prima istanza e per le quali era stato richiesto l’arresto.

Delle 18 persone coinvolte nella prima fase due sono uscite di scena e per un’altra decina l’arresto è stato respinto. Gli avvisi di conclusione delle indagini notificati sono, nel complesso, nove ma solo 8 riguardano persone fisiche. Uno, invece, riguarda la società Dussmann.

Atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio

Il documento di conclusione delle indagini è un atto che spesso precede la richiesta di rinvio a giudizio. Tra i destinatari fisici del provvedimento c’è anche l’ex governatore siciliano ed ex segretario nazionale della Dc Totò Cuffaro che attualmente si trova agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e traffico di influenze.

Insieme a Cuffaro l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato anche a Ferdinando Aiello, Roberto Colletti, ex manager dell’ospedale Villa Sofia Cervello, Marco Dammone, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola e al collaboratore personale di Cuffaro Vito Raso.

Romano verso l’archiviazione

Le posizioni degli altri indagati, invece, restano ancora la vaglio della procura che sta eseguendo altri accertamenti e poi deciderà se procedere alla richiesta di un processo stralcio o, come nel caso del deputato di Noi Moderati Saverio Romano, di procedere con la richiesta di archiviazione