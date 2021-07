A pronunciarsi il tribunale dei riesame

Torna in libertà Salvo Barone, sindacalista, finito nell’inchiesta sui furbetti del cartellino al Comune di Palermo. Il tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dopo che l’impiegato della Reset, società partecipata controllata dal Comune, era stato sorpreso fuori dal luogo del lavoro dai finanzieri del comando provinciale.

Contestate 49 assenza ingiustificate

Al sindacalista che ha sostenuto gli operai della Gesip e poi della Reset sono contestate 49 assenze ingiustificate per un totale di oltre 250 ore. Il ricorso al tribunale è stato presentato dagli avvocati Claudio Gallina Montana e Giovanni Mannino. Si aspettano le motivazioni della decisione. Tra gli argomenti sostenuti dai legali la circostanza che Barone non lavora più nella società partecipata del Comune di Palermo.

L’operazione ai cantieri della Zisa

L’operazione contro i presunti assenteisti è scattata ai cantieri culturali della Zisa. Tanti gli indagati che sono stati ripresi dai finanzieri fuori dal luogo di lavoro.I finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del tribunale del capoluogo nei confronti di 28 dipendenti comunali. Per otto sono scattati gli arresti domiciliari, per altri 14 sono l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria; per 6 solo l’obbligo di presentazione alla pg. Oltre a questi ci sono decine di denunciati. Sono indagati a vario titolo per truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio.

I nomi degli impiegati comunali coinvolti

Nell’operazione “Timbro Liberi Tutti” ai domiciliari finirono Dario Falzone, 69 anni, Antonio Cusimano, 60 anni, Gaspare Corona, 68 anni, Mario Parisi, 61 anni, Francesco Paolo Magnis, 61 anni, Salvatore Barone, 47 anni, Giancarlo Nocilla, 48 anni, Tommaso Lo Presti, 50 anni. Altri 14 sono sottoposti all’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g.: S.F. 51 anni, M.G. 53 anni, C.S. 66 anni, P.M. 55 anni; G.R. 43 anni, C.F. 42 anni, C.S. 46 anni, R.S. 61 anni, C.I. 60 anni, T.F.P. 48 anni, V.M. 56 anni, N.M. 53 anni, N.D. 38 anni, D.V.57 anni. Altri 6 sottoposti all’obbligo di presentazione alla p.g.: M.A. 58 anni, D.C.M.A. 44 anni, P.F. 60 anni, M.M. 56 anni, M.F. 62 anni, F.F. 63 anni.