Nuova puntata giudiziaria nell’ambito della maxi inchiesta su sanità ed energia che nei giorni scorsi ha già portato agli arresti domiciliari l’ex vicepresidente della Regione, Gaetano Armao. La Procura della Repubblica di Palermo ha infatti presentato appello al Tribunale del Riesame impugnando l’ordinanza con cui il Gip, lo scorso 6 novembre, aveva rigettato la richiesta di arresti domiciliari nei confronti del deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo (Mpa – Grande Sicilia).

Le richieste dei pm e gli altri coinvolti

Nel ricorso depositato dai magistrati palermitani, la richiesta di applicazione della misura cautelare ai domiciliari non riguarda soltanto il parlamentare catanese, indagato per corruzione. L’appello della Procura punta a ribaltare la decisione del giudice per le indagini preliminari anche per altre cinque persone coinvolte a vario titolo nell’indagine ruotante attorno alle società di assistenza sanitaria domiciliare Samo e Samot: si tratta di Mario Lupo (presidente della Samot onlus), della sua collaboratrice Veruska Costanzo e degli imprenditori Sergio Vella, Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne.

L’impianto accusatorio

Al centro delle contestazioni mosse nei confronti di Lombardo ci sarebbe il presunto scambio di favori legato all’attività legislativa e politica del deputato all’Assemblea Regionale Siciliana. Secondo l’ipotesi dei pm, il parlamentare si sarebbe attivato – anche attraverso l’iter degli emendamenti in Commissione Sanità e interventi sugli accreditamenti – per tutelare gli interessi economici del gruppo sanitario, ottenendo come contropartita l’assunzione a tempo determinato, poi prorogata, di una persona a lui vicina, una consigliera comunale di Gravina di Catania. Una ricostruzione che, in prima battuta, non aveva convinto il Gip, il quale aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per far scattare la misura restrittiva.

La reazione di Giuseppe Lombardo

Alla notizia dell’impugnazione, nella serata di ieri è arrivata la replica affidata a una nota stampa dallo stesso Giuseppe Lombardo, che punta il dito contro la diffusione mediatica degli atti giudiziari prima ancora della notifica alle difese.

“Prendo atto della decisione della Procura della Repubblica di appellare l’ordinanza del Gip che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare per mancanza dei gravi indizi – dichiara il deputato regionale –. Osservo che la stampa ha potuto prendere visione di un atto la cui copia nella cancelleria del tribunale non è ancora stata messa a disposizione dei miei avvocati. Forse qualche riflessione al riguardo in uno Stato di diritto andrebbe fatta”.

Nel merito della vicenda, il parlamentare ribadisce la propria linea difensiva: “Per il resto ripongo, come sempre, grande fiducia nell’operato dei giudici che saranno chiamati a valutare l’impugnazione, nella consapevolezza di avere sempre operato nell’assoluto rispetto della legge”. La parola passa ora ai giudici del Riesame di Palermo, che dovranno fissare l’udienza per decidere sul ricorso della Procura.