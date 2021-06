La decisione del gup Valeria Gioeli

L’inchiesta sul voto di scambio nelle elezioni regionali del 2017 e di alcune elezioni amministrative. Erano stato indagati dalla procura di Termini Imerese in 87 nell’inchiesta Voto Connection.

Nel corso della pandemia per l’udienza preliminare per accogliere indagati e avvocati la presidenza del tribunale aveva affittato il teatro Eden a Termini Imerese.

Ieri per 58 di loro il gup Valeria Gioeli ha decido il proscioglimento dalle accuse di voto di scambio. Salvino Caputo, ex sindaco di Monreale, Mario Caputo, deputato regionale, Benito Vercio, 66 anni, Caltavuturo, Stefano Vinci, 54 anni, Scillato, Michele Galioto, 60 anni, Termini Imerese, Agostino Rio, 65 anni, Termini Imerese Francesco Giunta ex sindaco di Termini Imerese, 53 anni, Fabio Maciocia, 46 anni, Termini Imerese, Santina Sodaro, 57 anni, Termini Imerese, Giovanna Muscarella, 47 anni, Valledolmo, Pietro Corso, 45 anni, Petralia Sottana, Angelo Scaglione, 66 anni, Termini Imerse, Toto Cordaro, assessore regionale al Territorio, Vito Patanella, 54 anni, Castelvetrano, Alessandro Aricò, 46 anni, capogruppo Diventerà Bellissima all’Ars, Salvatore Cammarata, 47 anni, Partinico, Salvatore Carollo, 33 anni, Bagheria, Mario Faso, 59 anni, Termini Imerese, Teresa Macaluso, 56 anni, Palermo, Davide Saija, 36 anni, Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Pecoraro, 63 anni, Campofelice di Roccella, Dario Guercio, 40 anni, Palermo, Maurizio Angelo Sgroi, 59 anni, Monreale, Rossella D’Agostino, 31 anni, Palermo, Giacomo Imburgia, 60 anni, Cerda, Alessandro Pagano, deputato nazionale della Lega, Angelo Gioacchino Gaetano Attaguile, 71 anni, deputato nazionale della Lega, Antonello Ambra, 61 anni, Termini Imerese, Gioacchino Orlando, 66 anni, Termini Imerese, Giuseppe Ferrarello, ex sindaco di Gangi, Francesco Paolo Migliazzo, 58 anni, Gangi, Santina Giaconia, 38 anni, Gangi, Carmela Russo, 49 anni, Gangi, Annalisa Semola, 22 anni, Gangi, Giuseppina La Placa, 38 anni, Petralia Sottana, Maurizio Nasello, 23 anni, Nicosia, Emanuele Nasello, 26 anni, Leonforte, Antonino Spitale, 40 anni, Petralia Sottana, Roberto Quattrocchi, 34 anni, Nicosia, Fabio Salerno, 42 anni, Gangi, Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione, Giuseppe Campagna, 76 anni, Trabia, Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria, Francesca Vercio, 41 anni, Caltavuturo, Nicolò La Corte, 73 anni, Caccamo, Calogero Sferlazza, 69 anni, Termini Imerese, Paolo Scibetta, 52 anni,Termini Imerese, Maria Vittoria Rotino, 41 anni, Bagheria, Alberto Roma, Ciminna 77 anni, Giovanni Antista, 73 anni, Gangi, Mimma Vazzano, 50 anni, Gangi, Carmelo Di Rosa, 58 anni, Termini Imerese, Michele Crivello, 67 anni, Termini Imerese, Giuseppe Sudano, 69 anni, Termini Imerese, Giuseppe Anastasio, 60 anni, Termini Imerese, Vincenzo Aliseo, 41 anni, Polizzi Generosa, Maria Bellavia, 58 anni, Termini Imerese.

Erano tutti accusati di vario titolo di voto di scambio nelle elezioni regionali del 2017 e anche locali come le amministrative di Termini Imerese e Gangi e sono stati tutti prosciolti.