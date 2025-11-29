Due incidenti stradali tre morti nel Palermitano. Ieri in tarda serata Cristian Matteo D’Agostino di 24 anni è morto in via Piersanti Mattarella a Belmonte Mezzagno.

Il giovane a bordo della Peugeot 206 è finito contro un palo. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo e i carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. In segno di lutto, è stata annullata la celebrazione per l’insediamento di don Filippo Custode come parroco del Santissimo Crocifisso a Belmonte Mezzagno prevista per domani pomeriggio.

“La morte di Matteo Cristian D’Agostino ci lascia storditi, increduli. Il primo pensiero è per Cristian, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, Giuseppe e Maria, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, Filippo e Giovanna, per i parenti, e poi per tutti noi, che siamo comunque partecipi, perché la morte di Cristian colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita – dice il sindaco di Belmonte Maurizio Milone – A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità, desidero esprimere le più sincere e sentite condoglianze e partecipare alla famiglia D’agostino il nostro cordoglio. Ci uniamo al loro dolore in questa circostanza così difficile e siamo vicini ai loro cuori. Un forte abbraccio”.

“Ci rattrista in particolare profondamente la morte sul lavoro di Salvatore La Rosa e il tragico incidente di Cristian D’Agostino, avvenute in queste ore – dice il prete – Ci stringiamo con sentimenti di fraternità a queste famiglie e preghiamo il Signore che dia conforto a questi cuori trapassati da dolore. Il nostro arcivescovo Corrado Lorefice desidera anche lui stringersi alla nostra comunità in questo dolore, pertanto domenica verrà ugualmente e celebrerà la santa messa per pregare con noi per quanti stanno soffrendo”.

Di mattina sulla Palermo Sciacca in uno scontro frontale nei pressi dello svincolo di Altofonte tra due Volkswagen Golf sono morte Valeria Saveria Di Giorgio, 52 anni infermiera e la madre Angelica Ganci di 78 anni. Entrambe erano di Pioppo frazione di Monreale. Nell’incidente sono rimasti feriti due giovani di 19 anni di San Giuseppe Jato.