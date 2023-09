Una donna di 34 anni è stata arrestata dalla polizia durante i rilievi e gli interventi per rimuovere le auto incidentate e ribaltate dopo lo scontro ieri sera in corso Tukory a Palermo tra una volante della polizia e una vettura guidata da una guardia giurata. La donna romena ha iniziato a inveire contro gli agenti.

Avrebbe iniziato a dire che le forze dell’ordine non ci sono mai quando servono. Poi ha iniziato a colpire un’auto della polizia. Gli agenti hanno cercato di bloccarla e identificarla. Ma lei ha opposto resistenza. A questo punto è scattato l’arresto per oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza.

L’incidente

Lo scontro tra le vetture è avvenuto tra corso Tukory e via Maqueda. L’incidente tra una Lancia Y guidata da una guardia giurata e la volante dei poliziotti. Gli agenti e la guardia giurata sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedale Civico e Policlinico. Un agente ha alcune fratture, un secondo poliziotto solo contusioni. La guardia giurata solo alcune escoriazioni. Gli agenti stavano intervenendo per uno scippo che sarebbe stato commesso ad un passante in piazza Brunaccini. Stavano entrando in via Maqueda quando si sono scontrati con l’auto della guardia giurata.

Giornata di incidenti

Quello avvenuto nella tarda serata di ieri è stato l’ultimo scontro di una giornata di incidenti gravi in Sicilia. A Caltagirone un morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8, lungo la strada provinciale 34, in territorio di Caltagirone.

La vittima è un uomo di 79 anni, Francesco Russo 79 anni di Caltagirone, che avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua auto andando a scontrarsi con un’altra auto con a bordo una donna, rimasta ferita e trasportata precauzionalmente all’ospedale di Caltagirone. Sul posto, oltre i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco che hanno estratto il 79enne dalle lamiere, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.