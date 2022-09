Si sono schiantante con l’auto contro il muro di cinta di un’abitazione: due ragazze sono morte, altre due sono rimaste ferite in un incidente. E’ successo la scorsa notte, intorno alle 3.45 di stanotte, a Cervinara, nell’Avellinese.

Per cause in corso di accertamento, la conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro di cinta di una casa, in via San Cosma. Due delle quattro giovani, Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, che erano a bordo dell’utilitaria (tutte 28enni del posto) sono morte, le altre sono state trasportate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, i Vigili del Fuoco e personale del 118.

Pedone investito a Messina

Un pedone di 87 è stato travolto da un mezzo datosi alla fuga in via La Farina. L’anziano, 87 anni, è adesso ricoverato in fin di vita al Policlinico. Indaga la Sezione infortunistica della Polizia. Si cercano testimoni e si stanno recuperando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Altro mortale a Spoleto

É di un morto il bilancio di un incidente stradale sulla statale 685 “delle Tre Valli Umbre” in direzione Ascoli Piceno, all’altezza del km 59,850 a Spoleto. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, un veicolo ha investito una persona che nell’impatto è deceduta. L’Anas segnala rallentamenti del traffico viario.